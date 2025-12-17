Ahora

Así suena 'Expresso Machiatto' en el violín de Necko Vidal: su espectacular versión "orquestal", en vídeo

Necko Vidal analiza hoy en Zapeando algunas de las canciones más escuchadas de este 2025 y hace sus previsiones para 2026. Además, versiona en este vídeo uno de los grandes 'hits' del año: 'Expresso Machiatto'.

Hoy Necko Vidal ha hecho en Zapeando un análisis de las principales canciones que más han sonado este año en España, con hits de Aitana, Quevedo, Bad Bunny o Rosalía, así como algunos de sus puntos en común.

Además, el experto musical de Zapeando hace sus predicciones de lo que triunfará en 2026 y asegura que "vamos a bajar las revoluciones e ir a canciones más lentas" y que habrá un gusto por lo tradicional.

Además, augura que también habrá una canción "que ninguno entenderemos por qué ha funcionado", pero que "acabaremos todos cantando en la boda de nuestra prima".

Este año esa canción no ha sido otra que 'Expresso Machiatto', que en el vídeo sobre estas líneas se atreve a versionar con el violín de forma "muy orquestal".

