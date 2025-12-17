Abraham Mateo desvela a Pablo Motos qué pidió Jennifer López para grabar con él, en vídeo: "Voy a tener que pedir una hipoteca"

Abraham Mateo desveló ayer en 'El Hormiguero' algunas de las exigencias de Jennifer López para grabar el videoclip con él, entre otras 1.800 dólares para las uñas, 5.000 en maquillaje o 10.000 para peluquería.

Anoche Abraham Mateo estuvo en 'El Hormiguero', donde mostró algunas cosas curiosas de sí mismo, como la forma en que se relaja caminando y saltando sobre los muñones de los pies.

Abraham también habló sobre su colaboración con Jennifer López y desveló las exigencias de la cantante para grabar un videoclip con él. "Pensé que tenía que pedir una hipoteca", comentaba Mateo, que explicó que, entre otros gastos, JLo pidió 1.800 dólares para las uñas, 5.000 en maquillaje o 10.000 para el pelo.

Además, contó que Jennifer López firmó un contrato con Versace por el que cobró 980.000 por llevar una camiseta de la exclusiva firma durante la grabación.

"Por esa pasta me tatúo la marca en las nalgas", comenta Iñaki Urrutia, mientras que María Gómez se preocupa por el contrato de JLo con Abraham Mateo y si "al final ponía en letra pequeña que esto no se puede compartir en televisión nacional".

