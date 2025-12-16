Nacho García analiza el cinturón de castidad de Rosalía en 'La Perla': "Es por si las 'perlas' no pillan lo de 'contigo, no bicho'"

Zapeando analiza el nuevo videoclip de Rosalía, 'La Perla', y repasa los supuestos mensajes ocultos que la artista habría dejado en sus imágenes. Perros, símbolos y muchos rumores que alimentan las teorías que circulan con fuerza en las redes sociales.

Rosalíaacaba de lanzar el videoclip de su tema 'La Perla' y, desde Zapeando, han querido analizar los posibles mensajes ocultos que la cantante habría incluido en este llamativo y simbólico vídeo.

"Por si la 'perlas' no han pillado lo de 'contigo, no bicho' les deja un recadito", señala Nacho García, en referencia al cinturón de castidad que luce Rosalía en algunas escenas del videoclip. "Se ha tomado a la tremenda lo del celibato voluntario, eso sí, cuidado con perder las lleves que luego entran ganas y hay que llamar a un cerrajero de guardia que te cobra 100 euros", bromea el colaborador.

Otro de los detalles que más ha llamado la atención de los zapeadores son los dos perros que aparecen junto a Rosalía. Según teorías que circulan en redes sociales, el braco de Weimar albino podría representar al actor Jeremy Allen White o a C. Tangana, quien en su día posó con un perro de esta misma raza en una portada de revista.

Por su parte, el dóberman podría ser una referencia a Rauw Alejandro, ya que el cantante utilizó un perro similar en uno de sus videoclips.

Por último, y quizá el elemento más comentado, está la pista de hielo en la que patina la artista catalana. Algunos rumores en redes aseguran que Rosalía se habría enterado de una supuesta infidelidad de Rauw Alejandro mientras veía un partido de hockey, lo que explicaría este simbólico escenario.

