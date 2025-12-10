Ahora

Muere Robe a los 63 años

El recuerdo de Necko Vidal a Robe Iniesta, en vídeo: "Es un eslabón de la música española y va a ser bastante recordado"

En su sección musical, Necko Vidal dedica un momento a recordar a Robe Iniesta, el cantante de Extremoduro que fallecía hoy a los 63 años, si bien reconoce que "me pilló o muy joven o muy metido en el conservatorio".

Hoy es un día triste para la música española, que llora el fallecimiento de Robe Iniesta, el cantante de Extremoduro, a los 63 años.

Necko Vidal dedica un momento en el vídeo sobre estas líneas para recordar al guitarrista y compositor de auténticos himnos como 'So payaso', que reconoce "me pilló o muy joven o muy metido en el conservatorio".

Sin embargo, para Necko, tanto Robe como Extremoduro "es un eslabón de la música española y en España va a ser bastante recordado".

"A ti te pilló muy metido... en el escroto", ironiza Dani Mateo con Necko, mientras que Quique Peinado apunta que "es verdad que hay gente a la que Robe pilló muy metido".

