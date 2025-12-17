Wyoming, tajante a Feijóo: "Si tantas ganas tiene de la moción de censura, arriesgue un poquito"

"A ver, señor Feijóo, si tantas ganas tiene de la moción de censura, hágala usted, arriesgue un poquito, como cuando se quitó las gafas", asegura El Gran Wyoming al líder del PP.

El PP sigue insistiendo a Junts en que deje de apoyar a Pedro Sánchez. "Si los socios, al menos un grupo, fuese coherente con lo que dice la moción de censura saldría, pero de momento, la coherencia, el Gobierno y sus socios, son conceptos incompatibles", afirma el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Tras escucharle, El Gran Wyoming resume las palabras del gallego: "Dicho de otra forma, es triste pedir, pero más presentar una moción de censura sabiendo que no tenemos apoyo". "A ver, señor Feijóo, si tantas ganas tiene de la moción de censura, hágala usted, arriesgue un poquito, como cuando se quitó las gafas", asegura El Gran Wyoming.

Eso sí, el presentador de El Intermedio concluye con esta reflexión: "Igual le escuece más una foto con Junts que un láser en toda la retina".

