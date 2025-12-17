Wyoming, sobre Vox y Revuelta: "Sus cachorros están bien enseñados, más que de 'todo por la patria' son de 'todo por la pasta'"

"Está claro que la dirección de Vox lo sabía todo y que sus cachorros están muy bien enseñados", asegura El Gran Wyoming tras las grabaciones de Buxadé en el caso Revuelta.

Sandra Sabatés informa en el plató de El Intermedio de las irregularidades de la asociación juvenil Revuelta, vinculado a Vox y acusada de apropiarse de ayudas destinadas de víctimas de la DANA. A pesar del intento de Vox de alejarse de esta asociación, ha quedado demostrado que tanto Santiago Abascal como su asesor y mano derecha, Kiko Méndez Monasterio, eran conocedores desde hace meses de la situación de las cuentas de Revuelta.

Una serie de grabaciones publicadas por 'El Mundo' ponen a Vox en el ojo del huracán. Según estas conversaciones, el partido conocía desde marzo posibles irregularidades en la asociación juvenil Revuelta, vinculada a Vox, que presuntamente se habría quedado con dinero recaudado para ayudar a afectados por la DANA. En las grabaciones, Jorge Buxadé, eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, no solo reconoce las supuestas irregularidades, sino que anticipa lo que todos preguntarían: "Si hay una noticia en la que vosotros estáis implicados, en una estafa, nos preguntarán: '¿Y Vox lo sabía?'… Vox sabía", se responde él mismo.

Además, Buxadé presionó a Revuelta para que se disolviera a cambio de no emprender acciones legales, preocupándose por que el escándalo no salpicara al partido. En privado, les decía: "Vosotros tenéis que mirar que trabajáis para nosotros" y "para mí, defender a Vox es defenderos a vosotros", dejando clara la conexión entre la organización juvenil y el partido.

El Gran Wyoming analiza estas informaciones en el vídeo principal de esta noticia: "Está claro que la dirección de Vox lo sabía todo y que sus cachorros están muy bien enseñados porque al igual que sus mayores, más que de 'todo por la patria' son más de 'todo por la pasta'".

