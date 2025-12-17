VÍDEO | Juan Sanguino da detalles de la relación de Ana Obregón y Jeffrey Epstein: desayunos a las 6:30 y el papel de su familia

Juan Sanguino analiza en este vídeo una de las noticias más sorprendentes de las últimas horas: la relación que habrían tenido Jeffrey Epstein y Ana Obregón durante los años que la actriz pasó en Nueva York.

Esta semana el 'New York Times' ha descubierto que Jeffrey Epstein, el magnate y depredador sexual que organizaba fiestas con menores y con el que se asocia a, entre otros, Donald Trump o el príncipe Andrés, habría tenido una relación con Ana Obregón.

Juan Sanguino cuenta todos los detalles de este romance que tuvo lugar durante los dos años que pasó la bióloga y guionista en Nueva York para hacer carrera como actriz, esa época en la que apareció en el 'Equipo A' o cuando le hizo una paella a Steven Spielberg.

En aquel momento, Epstein era conocido por ser un empresario y un "playboy de la alta sociedad", apunta Sanguino, que recuerda que Ana Obregón ya habló de él en sus memorias, publicadas en 2012, cuando lo definía como "su ángel de la guarda, el hombre perfecto".

Sin embargo, lo que le importa al New York Times, según Sanguino, es que la familia Obregón perdió mucho dinero en unas inversiones "casi fraudulentas" y pidieron a Epstein que localizara su dinero. Precisamente eso fue clave para Epstein, pues le ayudó a asentar una buena reputación como asesor de inversiones.

Justo en el momento en el que saltaba la noticia, Ana Obregón estaba en el plató de 'Y ahora Sonsoles', donde contó que Epstein le pareció que "estaba buenísimo" y que le invitó a las 6:30 de la mañana para desayunar, además de enviarle a su chófer y su Rolls Royce.

Obregón aseguraba que cuando le dijo a Epstein que tenía novio "se quedó un poco flasheado", pero que su amistad duró uno o dos años.

"Al final descubrimos que Ana Obregón es como Forrest Gump y ha estado en todos los acontecimientos de la historia", comenta Iñaki Urrutia, mientras que Dani Mateo asegura que aunque sea la persona "que me resuelva la vida o mejor me trate del mundo, no quedo a las 6:30 de la mañana a desayunar con alguien".

Sanguino explica que la actriz también habló del mensaje que mandó a Epstein cuando saltaron sus escándalos, al que le dijo "me has decepcionado". "Me lo imagino pensando: 'Además de traficar con menores he decepcionado a Ana Obregón", ironiza.

El experto en prensa rosa de Zapeando también reacciona a las palabras de Ana Obregón, donde aseguraba que tuvo a Epstein porque "tuve una premonición del monstruo en el que se iba a convertir": "Por eso en las memorias le definió como un hombre perfecto", comenta Sanguino, que recuerda que "Ana Obregón se caracteriza por su buen ojo para los hombres".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.