VÍDEO | Alberto Rey opina sobre la película que 'resucita' a Val Kilmer con IA: "El repelús que dan las imágenes es increíble"

Alberto Rey opina sobre 'As Deep As the Grave', la polémica película que trae de vuelta a Val Kilmer a través de la inteligencia artificial: "A sus herederos parece que les va a compensar esta tendencia".

Alberto Rey, el experto en cine de Zapeando, analiza hoy uno de los asuntos que han despertado más controversia en Hollywood en los últimos tiempos: la 'resurrección' del difunto Val Kilmer a través de la inteligencia artificial.

La película en cuestión es 'As Deep As the Grave' (Tan profundo como la tumba), rodada en 2022 y que ya en 2023 se anunció que se estrenaría con el actor recreado con IA y la autorización de su hija.

Alberto recalca que la cinta "se grabó antes de la muerte y se estrenó después" y sospecha que "hay actores vivos que han vendido los derechos de su físico, su voz y manera de actuar a una compañía tecnológica para que los pueda replicar en cualquier momento".

El crítico de cine considera "curioso" que el elegido para empezar sea Kilmer, que "no es tan importante, ni tan icónico y, desde luego, ni tan buen actor". "Probablemente es el que se dejó hacer esto", afirma Rey, que cree que "a sus herederos, en este caso su hija, parece que le va a compensar esta tendencia", que a él le parece "claramente monstruosa".

Alberto considera que la IA nunca podrá replicar lo que es capaz de hacer un actor delante de la cámara y sostiene que "el repelús que dan las imágenes es increíble".

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