VÍDEO | La revelación de Tomás Roncero en 'Mask Singer' con la que flipan incluso en 'El Chiringuito': "Te superó"

Tomás Roncero fue la gran sorpresa de la noche al descubrirse que estaba debajo de 'Bocata de calamares'. Una revelación que sorprendió al jurado de 'Mask Singer', pero también a sus compañeros de 'El Chiringuito', incluido Josep Pedrerol.

Ayer 'Mask Singer' vivió una de las revelaciones más impactantes de la temporada, cuando se descubrió que debajo de 'Bocata de calamares' estaba ni más ni menos que Tomás Roncero.

El jurado formado por Ana Milán, Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre no daba crédito, aunque Boris ya adelantaba que la actuación había sido "muy heterosexual, incluso demasiado": "Le ha sobrado testosterona", añadía.

"No sé a qué está esperando el Real Madrid para regrabar el himno de la décima cantado por Roncero", ironiza Isabel Forner.

Como marcan las normas del concurso, Roncero había llevado en el más estricto secreto su participación en 'Mask Singer', hasta el punto de que, cuando se descubrió, 'El Chiringuito' flipó en directo ante este momento. "Te superó", le comenta Jorge D'Alessandro a Josep Pedrerol, que ya había participado en 'Mask Singer' el año pasado y que le responde que "es otro estilo".

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