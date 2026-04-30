¿Qué se debe regalar en una comunión? María José Gómez y Verdú da varias claves, en vídeo

En mayo comienza la época de comuniones y este tipo de eventos generan dudas con respecto a qué regalo se debe realizar al niño que va a hacer la comunión.

Comienza la época de comuniones y, por ese motivo, la experta en protocolo y etiqueta María José Gómez y Verdú visita Zapeando para dar varios consejos sobre estas celebraciones. Como señala Iñaki Urrutia, "este año el gasto medio será de unos 6.500 euros" por estas celebraciones, ya que incluyen desde barra libre hasta DJ. "¿Es un enfoque adecuado para recibir a Cristo?", plantea el zapeador.

La experta es tajante y señala que parece más una excusa "para hacer una celebración por todo lo alto". "Es un despropósito", añade, "no tiene sentido que para una celebración de un niño las personas tengan que pedir una hipoteca, me parece absurdo".

En esta celebración, además, también se debe hacer un regalo al niño que comulga. Maria José expone que se debe hacer un detalle que el niño vaya a recordar en el futuro, "que tenga un valor personal o algo que vaya a utilizar como ropa o joyas".

Cuando el niño que hace la comunión no es familiar, sino que es, por ejemplo, el hijo de un amigo, el detalle, como indica María José, "no va a depender del nivel de familiaridad que tengas como de tus posibilidades". "Lo importante es el gesto", añade. Gómez y Verdú, además, manifiesta que ella no es partidaria de regalar objetos de electrónica. "Ya tenemos suficientes pantallas a nuestro alrededor", indica.

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