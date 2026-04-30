VÍDEO | Así busca vocaciones una monja entre los Gen Z: "Antes de que sigas haciendo scroll, plot twist..."

La hermana Gualu ha subido a redes sociales un vídeo para intentar que los jóvenes se animen a visitar su convento si sienten que la vida religiosa les está llamando.

Mucha gente no duda en aprender la jerga que manejan los jóvenes para poder acercarse a ellos. Un ejemplo de ello es esta religiosa que ha subido un vídeo a redes sociales demostrando que el lenguaje de los Gen Z no tiene secretos para ella.

"Hola besties, soy la hermana Gualu y vengo a decirte una cosa rapidito", comienza su mensaje. "Antes de que sigas haciendo scroll, plot twist, no es casualidad si últimamente tienes esas vibes raras de '¿y si dios me estuviera llamando?'", plantea.

La hermana Gualu afirma que eso se siente "aesthetic". "Si todo esto se resonó tantito, mejor no lo ignores", añade, "mejor escríbenos por DM". "Jesús y tú, hacen match", acaba su mensaje.

"Cómo me gusta la hermana Gualu", afirma Isabel Forner, "con vídeos así te entran ganas de irte a vivir a su convento". "A que te renta", le dice Iñaki Urrutia. "Si con este entusiasmo no te coge el papa de community manager, es que tiene muy poca vista", concluye Dani Mateo.

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