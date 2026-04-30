VÍDEO | Alberto Chicote desvela qué encontró en la cocina del último restaurante inspeccionado por 'Servicio Secreto'

Este jueves, después de El Intermedio, vuelve 'Servicio Secreto'. En esta ocasión, el cocinero inspecciona el restaurante La Colina donde hace un hallazgo que casi le lleva a abandonar el local.

Alberto Chicote visita Zapeando para presentar el segundo programa de 'Servicio Secreto'. En esta ocasión, el cocinero va a visitar La Colina, un restaurante caótico situado en Torremolinos, Málaga. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Chicote está a punto de abandonar el local durante su inspección debido a lo que encontró en la cocina del local: un pollo "nadando en su juguito".

En el restaurante, además, sus encargados se dedican a beber chupitos mientras todo se va al garete. El cocinero vio esa escena desde su furgoneta y tiene claro que si él estuviera delante no se atreverían a tener ese comportamiento.

En el anterior programa, en el que infiltró en un local de Murcia, Alberto terminó llorando con el propietario. El cocinero cuenta que, a pesar de lo que ve en los locales, "al final hay que ponerse en los zapatos de la gente que está ahí". El chef señala que hay que "intentar ver, en primera persona, aquello que hace que alguien lo esté pasando mal".

El cocinero señala que, a pesar de todo lo que ha vivido en programas como 'Pesadilla en la cocina' o 'Servicio Secreto', nunca han conseguido sacarle tanto de quicio como para llegar a las manos ya que, como expone, "no es solución para nada". Aunque, como cuenta, sí que ha pensado que podían llegar a agredirle debido a que "se genera mucha tensión".

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