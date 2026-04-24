El cameo estrella que finalmente no saldrá en el 'El diablo viste de Prada 2'

La secuela de 'El diablo viste de Prada' se estrena en una semana con Meryl Streep y Anne Hathaway como protagonistas y con varios cameos muy famosos. Pero hay uno que finalmente ha sido eliminado del montaje. Alberto Rey nos explica cuáles podrían ser los motivos de su eliminación.

Este 30 de abril se estrena, al fin, 20 años después de la primera, la secuela de 'El diablo viste de Prada', pero desde ya nos está dejando noticias muy curiosas. Tal y como nos cuenta Nacho García, sabemos muchas cosas del reparto y de la trama, pero también de los cameos: Lady Gaga, Naomi Campbell, Donatella Versace..., pero la noticia es un cameo que no va a salir en la película.

Sydney Sweeney ha sido eliminada del montaje final: aparecía interpretándose a sí misma, pero la productora, Disney, ha decidido prescindir de ella. Nuestro experto en cine, Alberto Rey, nos explica qué ha podido pasar para que finalmente la actriz de Euphoria no salga en esta esperadísima secuela.

"Todos creíamos que este iba a ser el año de Zendaya y resulta que Sydney Sweeney le está adelantando por la derecha, porque está en todos los sitios", comenta Rey. En cuanto a por qué no aparece al final en la película protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, el experto explica que el cameo era una escena de tres minutos en las que en la que Syndy coincidía con Emily Blunt.

Y las posibles razones de su eliminación, Rey las reduce a dos. Por un lado, que "la productora no quería que esa escena eclipsara al resto de la película y que todo el mundo hablara solamente solamente de eso". Y por otro lado, "que Disney sigue siendo Disney y una bomba sexual como Sydney Sweeney no entra bien en su catálogo".

De hecho, señala Rey "solo hay que ver las noticias que circulan cada vez que se estrena cada lunes el capítulo semanal de Euphoria: están todos los comentarios centrados en la trama y sobre todo en el cuerpo de Sydney. Y ella gozando, porque recordemos que ha pasado de ganar 40.000 dólares por capítulo en la primera temporada a 800.000 por capítulo, saliendo muy poquito en esta última temporada".

Pero ella lo tiene claro: ¿Quieres ver esto? Pues a pasar por caja. Es una auténtica jefaza, una presidenta de su vida", afirma y remata Rey.

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