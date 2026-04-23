Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt eclipsan en Londres con la premier de 'El diablo viste de Prada 2'

Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt han eclipsado en Londres para la presentación de 'El diablo viste de Prada 2'. Mientras que la primera llevaba un espectacular vestido negro, Strepp y Blunt han apostado por los pantalones y el color rojo.

Tatiana Arús enseña los mejores momentos de la premier de 'El diablo viste de Prada 2' en Londres tras pasar por Nueva York o París. Anne Hathaway ha confiado para la ocasión especial en Donatella Versace, de quien ha lucido un espectacular diseño negro.

Sin embargo, en la anterior premier, en París, la conocida actriz lució un diseño de Louis Vuitton que llamó la atención de Tatiana Arús, quien muestra las imágenes en el vídeo principal de esta noticia. "No se la podía jugar desde el hotel a la alfombra roja porque igual se le mancha así que diseñaron una especie de mantón", destaca la colaboradora, que enseña cómo es el espectacular vestido rojo de palabra de honor.

"Hay que vigilar, porque en la parte de atrás sí estaba al descubierto", explica Tatiana Arús. Por su parte, Meryl Streep ha llevado para la premier de Londres un bonito traje de pantalón y blusa y una chaqueta de color rojo. Además, ha completado su look con unas gafas de sol negras. Por último, Emily Blunt también ha apostado por el color rojo, eso sí, con un look algo más original, ya que aunque parecía un vestido palabra de honor, la actriz también llevaba unos pantalones del mismo color. Junto a las actrices se encontraba también Stanley Tucci, compañero de reparto en 'El diablo viste de Prada 2' y cuñado en la vida real.

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