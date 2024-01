Dani Mateo presenta en Zapeando un concurso que despierta las envidias de todos los zapeadores: el concurso de no hacer nada. Se ha celebrado por primera vez en Chile y su ganador, un estudiante de psicología de 21 años, se llevó un premio de 5.000 euros... sin hacer nada.

Valeria Ros compara este concurso con, por ejemplo, lo que hacían los antiguos filósofos: "Contemplar". El presentador responde a la zapeadora que no todos los filósofos son así, a lo que Valeria contesta: "Bueno, los que yo he tratado sí".

Por su parte, Berta Collado afirma que sería capaz de ganar este concurso: "Me flipa". Según Quique Peinado, sería capaz de ganar a Berta en "no hacer nada". "Te tumbo", le contesta el zapeador. Valeria zanja la disputa afirmando que "Berta Collado es la persona que conozco, la única, que lo que más le gusta es no hacer nada".