El corrillo que reunió a varios presidentes autonómicos populares con el socialista García-Page en FITUR sigue dando que hablar. La reunión ha generado malestar y Dani Mateo visita El Intermedio para analizar la consecuencias que ha tenido esa asamblea improvisada que el colaborador ha bautizado como "la cuchipandi de FITUR".

Dani comenta la explicación de Fernando López Miras, presidente de Murcia, en 'Al Rojo Vivo', al ser preguntado por el corrillo de FITUR. El popular afirma que no creía que le hubieran hecho "ningún favor" a García-Page y que vieron las cámaras pero no pensaban que les estaban grabando. Dani Mateo, irónico, contesta a López Miras: "¿Quién iba pensar que estaban ahí para eso?".

Otro de los que también ha dado su opinión es Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja, que, a pesar de encontrarse al lado, no fue incluido en la 'cuchipandi'. Según Mateo, el presidente autonómico ha respondido "rajando de sus compañeros por venganza". "Las cosas importantes de España no se hablan ni en los pasillos de FITUR, eso son cosas de chisgarabís", declaraba Capellán. "¿Quien no querría estar de charleta con un hombre que dice chisgarabís?", responde Mateo.

Dani Mateo concluye que, tras la "cumbre de la cuchipandi" en FITUR, "puede que no sepamos dónde irnos de vacaciones este verano pero sí que hemos aprendido algo, que lo mismo a García-Page le dan unos días de vacaciones en el PSOE".