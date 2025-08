Alberto Rey analiza el tráiler de 'Avatar: Fuego y ceniza': "Nos van a hacer la misma película una y otra vez"

Aunque todavían quedan meses para su estreno, ya se ha publicado el tráiler de la tercera película de la saga de 'Avatar' titulada 'Avatar: Fuego y ceniza'. "Esta vez los protagonistas se enfrentan a una nueva amenaza: el pueblo de Ceniza, una tribu Na'vi mucho más radical", explica Maya Pixelskaya.

Alberto Rey comenta, irónico, que los fans de la saga "podrían haber hecho ellos el tráiler ya que es apabullante y barroco a más no poder". "Si algo no está roto, no lo arregles", comenta el periodista experto en cine. Como señala, las dos anteriores entregas han conseguido ingresar 5.000 millones de dólares. "Nos van a hacer la misma 'Avatar' una y otra vez", afirma.

El periodista destaca que el universo 'Avatar' "parace que se está explotando solo al máximo con películas". "Estas películas, como tardan años en llegar, pues, quizás es su secreto", indica el periodista, "no se han vulgarizado como Marvel o 'Star Wars' en series de televisión".

"Se pierde la magia y ver un tráiler es un acontecimiento", añade. "Esto va a ser un pepinazo como las dos anteriores", indica el periodista. Y advierte: "Reservaos porque dura tres horas y cuarto".