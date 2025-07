Zapeando se adelanta a Vigo y enciende las luces de Navidad en el plató: "¡Qué cutrez!"

A pesar de que estamos en pleno verano, Abel Caballero ya ha presentado el inicio del montaje de las luces de Navidad en Vigo. Al alcalde no le importa que todavía queden meses para esta festividad y, muy feliz, ha posado para la prensa para anunciar el momento.

"La Navidad en Vigo la mejor del mundo", grita ante la prensa. Además, presenta alguna de las decoraciones que se colocarán: desde estrellas a renos. "Arrancamos con la Navidad y, como sabéis, arrancamos como corresponde y, como todo el mundo sabe, en el mes de julio", añadía Caballero. El regidor cuenta que las luces se terminarán encendiendo en noviembre aunque el día es "secreto de Estado".

"Es verdad, en la CIA tienen, en una cajita fuerte, la fecha del encendido de las luces de Navidad de Vigo y quién mató a Kennedy de verdad", ironiza Quique Peinado. "Va muy subidito, Abel Caballero", comenta Miki Nadal.

El presentador anuncia que Zapeando va a superar a Vigo y anuncia que ya va a encender las luces de Navidad. Nadal pide que apaguen las luces del plató y enciende una pequeña hilera de luces mientras suena 'All I Want For Christmas is You' de Mariah Carey.

"Pero, qué cutrez", afirma Maya Pixelskaya. "Sí, es un poco cutre, qué queréis... con el presupuesto que tenemos no nos da la cosa para más", se defiende Miki.