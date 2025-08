"Le sale cara la familia": la respuesta de Thais Villas al coste del último viaje de un hombre de barrio rico

Thais Villas visitaba un barrio rico y un barrio obrero para descubrir qué hacen durante el fin de semana, cómo disfrutan de su tiempo de ocio las personas que viven en estos barrios y, sobre todo, cuánto gastan de su presupuesto mensual para ello.

La reportera charlaba con una mujer de barrio obrero que explicaba que había pasado el fin de semana en su pueblo. En total había gastado unos 90 euros para comprar comida para pasar el fin de semana. Una mujer de barrio rico, por su parte, explicaba a Thais que cada fin de semana suele ser diferente e intenta "no caer en la monotonía".

Una señora de barrio obrero, por su parte, indicaba que durante el fin de semana solía quedarse en su casa y que, además, no era habitual que saliera a comer fuera ya que su economía no se lo permite. "El fin de semana me dejo la piel fregando la casa, nada más", añadía. "Quemar azúcar", respondía Thais, y ella le daba la razón.

Un hombre de barrio rico contaba a Thais que en ocio, si no va de viaje, suele gastar unos 350 euros mensuales. Además, ponía como ejemplo su último viaje familiar a Formentera que le había costado 6.000 euros. El hombre justificaba este coste debido a los precios de la isla donde una paella, en un conocido restaurante, cuesta 500 euros. "Vaya con el ocio en su familia...", respondía Thais.

