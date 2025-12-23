Cristina Pedroche da más detalles sobre su vestido de Nochevieja, en vídeo: "Llevo un discurso muy potente"

La zapeadora es la encargada, junto a Alberto Chicote, de despedir el año en Atresmedia y su look sigue ocupando titulares. Por ese motivo, Dani Mateo no ha podido evitar preguntar a Cristina sobre su vestido.

Quedan pocos días para saber cómo despedirá Cristina Pedroche el año. Su look para las campanadas genera una gran expectación y, como es habitual, sus compañeros en Zapeando siempre aprovechan cualquier ocasión para intentar que Cristina les desvele algún detalle.

"Estoy sudando ya", afirma la zapeadora, antes de que Dani Mateo lance su pregunta. El presentador ha preguntado a Pedroche que si en su traje para las campanadas "hay más ética o estética". "Hay todo", responde Cristina, "va de la mano". "Es imposible sacarle...", se queja Mateo. "Es que es un discurso muy potente", indica Cristina. "Maravilla", añade Miki Nadal, que ya ha podido ver el vestido.

Precampanadas en Neox

Dani, por su parte, aprovecha para volver a recordar que será el encargado de presentar las precampanadas en Neox el día 30 de diciembre. "Ya tengo el traje", anuncia Dani. El presentador, además, anuncia que el programa "será un dislate".

"Es poética", añade, "es un disparate cósmico". Dani anuncia que, entre otros, participarán Andy Morales y Yurena. Además, harán un repaso del mítico programa 'Next' y contarán, incluso, con un concursante del programa. "Ya en las precampanadas le vamos a hacer un 'Next' a Pilar Vidal", añade, "para que encuentre novio".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.