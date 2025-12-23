Ahora

Lotómetro

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025

Campanadas

Cristina Pedroche da más detalles sobre su vestido de Nochevieja, en vídeo: "Llevo un discurso muy potente"

La zapeadora es la encargada, junto a Alberto Chicote, de despedir el año en Atresmedia y su look sigue ocupando titulares. Por ese motivo, Dani Mateo no ha podido evitar preguntar a Cristina sobre su vestido.

La zapeadora es la encargada, junto a Alberto Chicote, de despedir el año en Atresmedia y su look sigue ocupando titulares. Por ese motivo, Dani Mateo no ha podido evitar preguntar a Cristina sobre su vestido.

Quedan pocos días para saber cómo despedirá Cristina Pedroche el año. Su look para las campanadas genera una gran expectación y, como es habitual, sus compañeros en Zapeando siempre aprovechan cualquier ocasión para intentar que Cristina les desvele algún detalle.

"Estoy sudando ya", afirma la zapeadora, antes de que Dani Mateo lance su pregunta. El presentador ha preguntado a Pedroche que si en su traje para las campanadas "hay más ética o estética". "Hay todo", responde Cristina, "va de la mano". "Es imposible sacarle...", se queja Mateo. "Es que es un discurso muy potente", indica Cristina. "Maravilla", añade Miki Nadal, que ya ha podido ver el vestido.

Precampanadas en Neox

Dani, por su parte, aprovecha para volver a recordar que será el encargado de presentar las precampanadas en Neox el día 30 de diciembre. "Ya tengo el traje", anuncia Dani. El presentador, además, anuncia que el programa "será un dislate".

"Es poética", añade, "es un disparate cósmico". Dani anuncia que, entre otros, participarán Andy Morales y Yurena. Además, harán un repaso del mítico programa 'Next' y contarán, incluso, con un concursante del programa. "Ya en las precampanadas le vamos a hacer un 'Next' a Pilar Vidal", añade, "para que encuentre novio".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE se enfrenta a su primer dilema en Extremadura: abstenerse para que Guardiola gobierne en solitario o provocar la entrada de Vox
  2. Las pensiones mínimas subirán 7% y las no contributivas y el ingreso mínimo, un 11,4%
  3. Trump eleva su amenaza contra Maduro: "Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo"
  4. Un Clinton satirizado, cogiendo de la cintura a chicas o en un jacuzzi: las imágenes del expresidente que desvían la atención de Trump
  5. Dos hombres se atrincheran en la casa de una urbanización de Elche tras matar de una paliza a dos personas y herir de gravedad a una tercera
  6. Navidad helada en España: una masa de aire frío dejará a 18 capitales con máximas de 5 grados o menos