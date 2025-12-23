VÍDEO | Cristina Pedroche, preocupada por la previsión de Francisco Cacho para Nochevieja: "Quedan muchos días"

El meteorólogo ha expuesto en Zapeando qué tiempo hará en Nochebuena y en el día de Navidad, pero Dani Mateo ha aprovechado para preguntarle la previsión del día 31 de diciembre.

Este miércoles se celebra la Nochebuena y, como adelanta el meteorólogo de laSexta, Francisco Cacho, "va a hacer menos frío que ayer y que hoy". "En Sierra Nevada hemos tenido temperaturas mínimas de 17 grados bajo cero y temperaturas máximas que no han subido de 11 grados bajo cero", indica, "pero, mañana suben las temperaturas".

La capital con las temperaturas más bajas será Ávila, con siete grados. "Además, mañana solo va a llover en el Cantábrico y en el Mediterráneo, incluido Baleares, y también en Andalucía y en Canarias", añade el meteorólogo.

En Navidad, por otro lado, hará "mucho frío". "En Madrid esperamos cinco grados de máxima", expone. Cacho expone que 33 capitales de nuestro país no van a superar los 10 grados el próximo 25 de diciembre.

De nuevo, Ávila vuelve a ser la capital más fría con tres grados. De nuevo, lloverá en el Norte, en el Mediterráneo y en Canarias. Además, se esperan nevadas en la cordillera cantábrica, en Pirineos y en el Sistema Ibérico y, además, en Aragón y Cataluña podría haber nevadas importantes en cotas de 300 y 400 metros.

La previsión para Nochevieja

Aunque todavía queda una semana, Dani Mateo quiere saber qué tiempo hará ese día, un dato que interesa, especialmente, a Cristina Pedroche. El meteorólogo no quiere aventurarse a dar una previsión, aunque, adelanta que hará frío.

"Pinta frío, no me mojo en cuanto a precipitaciones", explica. Esto ha alarmado a Pedroche ya que, como expone, que haga frío "es lo normal". "¿Va a llover o no?", insiste Cristina. De nuevo, Cacho no quiere dar un dato y responde: "Te lo escribiré, ¿vale? Quedan muchos días".