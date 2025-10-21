Hoy, en Tesoro o Cacharro, Iñaki López recibe a Alberto Chicote, que llega con una ilustración bajo el brazo

laSexta estrena esta noche el séptimo programa de Tesoro o Cacharro, el concurso de entretenimiento presentado por Iñaki López. En esta entrega hará su aparición estelar Alberto Chicote con una ilustración muy especial.

Esta noche, el plató de Tesoro o Cacharro se llena de sabor y creatividad con la visita de Alberto Chicote. El famoso chef, presentador de formatos tan conocidos como Pesadilla en la cocina o Batalla de restaurantes -del que pronto podremos volver a disfrutar con una nueva temporada en laSexta- no llega con un pan bajo el brazo ni con una de sus suculentas recetas, sino con una ilustración muy especial.

Los concursantes de esta edición son Miriam Quesada e Israel Mira, un matrimonio con mucha complicidad, que llegan acompañados por Jessica Quesada, hermana de Miriam y gran entusiasta del juego. Juntos se enfrentarán a una selección de objetos tan variada como intrigante: un billete, un broche, una máscara, un tapiz, una bota, una escultura, un par de abanicos, una capa, una figura de Rafael Nadal, un pañuelo y un plato. ¿Serán capaces de descubrir qué historia se esconde tras cada uno?

Sobre Tesoro o Cacharro

En cada entrega de Tesoro o Cacharro, una pareja de concursantes se enfrentará a una selección de doce objetos misteriosos, cuyo valor puede oscilar entre un euro y 50.000 euros.

Deben descubrir cuál de ellos es el auténtico tesoro. Para lograrlo, contarán con la ayuda del coleccionista Marc Flotats, que desvelará detalles clave sobre cada pieza, además de tres comodines que se activarán durante el juego.

El programa ha contado ya con la visita de diversos rostros conocidos como Alaska, Jorge Blass, Antonio Resines, Cristina Pedroche, Santiago Segura o Boris Izaguirre.

