Cristina Pedroche desvela cuánto cuesta su último traje de las Campanadas y sí, cuesta más que el sarcófago de una momia

Cristina Pedroche, que lleva 11 años dando las Campanadas, confiesa que tiene "todos los vestidos" guardados: "Están desmontados algunos y otros en fundas porque al principios eran mas textiles".

Iñaki López presenta a Emilio José Arias y Emilio Barragán, unos primos de Sevilla que deben elegir un 'tesoro' que creen qe vale 50.000 euros de entre los 12 objetos del plató. Tras descartar muchos de ellos, los primos se encuentran en la ronda final, donde deben elegir entre un sarcófago, que eligieron desde el principio como el tesoro, y el objeto que ha llevado a plató Cristina Pedroche: su traje de las últimas Campanadas.

El sarcófago es de la época del antiguo Egipto, data del periodo ptolemaico y está hecho de madera. Además, contuvo el cuerpo de una momia femenina y, actualmente, está expuesto en una galería. Por otro lado está el vestido de Cristina Pedroche, el cual presenta la propia Pedroche en plató. "Es un vestido en el que no solo se valora lo que lleva sino todo lo sentimental que es, porque está hecha de mi leche", explica Pedroche, que destaca que está hecho por la diseñadora Belén Mozas.

"Todo lo demás, la forma de menina, el casco, lo de los pechos... lo ha hecho VivasCarrión, unos diseñadores sevillanos muy famosos", detalla la presentadora, que da un consejo a los concursantes: "Tenéis que fijaros bien en que cada cosa es como si fuera un propio pecho, un pezón del que van saliendo las gotitas de leche". Además, explica que sus zapatos "están customizados" además de tener la carga histórica de haberlo usado Cristina Pedroche en las Campanadas.

Uno de los objetos cuesta 15.000 euros y el otro los ansiados 50.000, pero ¿cuál? Los primos deciden quedarse con el vestido de Cristina Pedroche: "Leche suya, de su hija, las Campanadas, dos diseñadores famosos... eso tiene mucho trabajo". Puedes ver el emocionante momento en el vídeo principal de esta noticia.