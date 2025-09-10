Los querubines de Boris Izaguirre se enfrentan a la moneda de oro en la final del estreno de 'Tesoro o cacharro'

En el arranque del nuevo concurso de laSexta 'Tesoro o Cacharro', el invitado Boris Izaguirre protagoniza un emocionante desenlace al poner en juego su objeto personal. Los concursantes deberán elegir entre los querubines o una moneda oro.

El estreno de 'Tesoro o Cacharro'de laSexta ha arrancado con emociones fuertes y una decisión que ha puesto a prueba la intuición de los concursantes. Alejandro y Alberto llegan hasta la ronda final acompañados de Boris Izaguirre, invitado estrella del programa conducido por Iñaki López, quien aporta al concurso un objeto de incalculable valor sentimental.

Se trata de una pareja de querubines que le han acompañado durante más de treinta años. "Es un objeto muy especial para mí, es una pieza del barroco colonial que me regaló un amigo antes de venir a España", confiesa Boris, visiblemente conmovido.

Los hermanos concursantes tienen la opción de apostar por el objeto del invitado frente a una moneda de oro, ¿cuál tendrá más valor?.

Agradecidos al apoyo brindado por Boris durante el concurso deciden apostar por los querubines cunado, de prnoto, Marc Flotats, el experto en antigüedades del programa, interviene con una oferta tentadora: 3.500 euros si renuncian a su elección.

Sin embargo, Alejandro y Alberto prefieren seguir su intuición rechazando la oferta y decidiendo jugárselo todo por las figuras. El veredicto final no tarda en llegar: los querubines estan valorados en 3.000 euros. Aunque no se llevan el premio mayor, 5.000 euros, tampoco se fueron con las manos vacías.

*Puedes volver a ver el programa de 'Tesoro o Cacharro' al completo en atresplayer.com.