Ahora

Architecture Madrid Awards 2025

Alberto Chicote y Enrique Barrera, Premio Extraordinario en los Architecture Madrid Awards 2025 por el diseño de Omeraki

El chef Alberto Chicote y Enrique Barrera (In Design We Trust), han sido reconocidos con el Premio Extraordinario Compromiso con la Arquitectura de Calidad en los Architecture Madrid Awards 2025 por su trabajo conjunto en el diseño y realización del restaurante Omeraki.

Diseño del restaurante OmerakiAlberto Chicote y Enrique Barrera, Premio Extraordinario en los Architecture Madrid Awards 2025 por el diseño de Omeraki Architecture Madrid Awards (AMA)

El restaurante Omeraki está de enhorabuena. El espacio, fruto de la colaboración entre el chef Alberto Chicote y el estudio In Design We Trust, liderado por Enrique Barrera, ha sido distinguido con el Premio Extraordinario – Compromiso con la Arquitectura de Calidad en los Architecture Madrid Awards (AMA) 2025.

Este galardón destaca un proyecto que plasma la fusión entre arquitectura y gastronomía, en un entorno creado desde el respeto por el espacio, la funcionalidad y la atención a cada detalle.

El próximo jueves 30 de octubre, el Teatro Magno de Madrid acogerá la segunda edición de este evento referente en el ámbito de la arquitectura y el diseño.

Un cita contará con la presencia de numerosos profesionales del sector, tras una primera edición que congregó a más de 200 estudios y especialistas. Además, la ceremonia contará además con la entrega y presencia confirmada del Premio Honorífico a RCR Arquitectes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de Ábalos en el Supremo | El exministro se acoge a su derecho a no declarar y Anticorrupción no le pide prisión
  2. Feijóo acusa a Sánchez de "proteger" la corrupción y el presidente le recuerda que "la caja B, si ha existido, ha sido en su partido"
  3. El Gobierno de Ayuso lleva a las aulas un taller sobre el "presente" de ETA tras pedir no politizar los colegios: "Bildu ha cambiado las bombas por los trajes"
  4. Qué hay de real en la amenaza de Trump a España: ni puede imponerle aranceles exclusivos ni expulsarla de la OTAN
  5. Última hora del acuerdo de paz en Gaza | Israel asegura que el cuarto cuerpo entregado por Hamás no es de ningún rehén
  6. La infame burla del PP en Les Corts al diputado de la Flotilla Juan Bordera: "¡Qué gordito has salido de Auschwitz!"