Alberto Chicote y Enrique Barrera, Premio Extraordinario en los Architecture Madrid Awards 2025 por el diseño de Omeraki

El chef Alberto Chicote y Enrique Barrera (In Design We Trust), han sido reconocidos con el Premio Extraordinario Compromiso con la Arquitectura de Calidad en los Architecture Madrid Awards 2025 por su trabajo conjunto en el diseño y realización del restaurante Omeraki.

El restaurante Omeraki está de enhorabuena. El espacio, fruto de la colaboración entre el chef Alberto Chicote y el estudio In Design We Trust, liderado por Enrique Barrera, ha sido distinguido con el Premio Extraordinario – Compromiso con la Arquitectura de Calidad en los Architecture Madrid Awards (AMA) 2025.

Este galardón destaca un proyecto que plasma la fusión entre arquitectura y gastronomía, en un entorno creado desde el respeto por el espacio, la funcionalidad y la atención a cada detalle.

El próximo jueves 30 de octubre, el Teatro Magno de Madrid acogerá la segunda edición de este evento referente en el ámbito de la arquitectura y el diseño.

Un cita contará con la presencia de numerosos profesionales del sector, tras una primera edición que congregó a más de 200 estudios y especialistas. Además, la ceremonia contará además con la entrega y presencia confirmada del Premio Honorífico a RCR Arquitectes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.