El 'alegato' de Cristina Gallego por Francisco Correa: "Lo único que ha pagado ha sido el pato, porque impuestos..."

Cristina Gallego analiza en este vídeo la declaración de Francisco Correa en el último juicio de la 'trama Gürtel', que ha comenzado hoy; "Todo lo que se ahora en impuestos se lo ahorra también en palabras".

Cristina Gallego hace en El Intermedio un 'alegato' a favor de Francisco Correa, el cabecilla de la 'trama Gürtel', que desde hoy afronta el último de los juicios relacionados con el caso de corrupción.

"Aunque lleva años colaborando con la Fiscalía y asegurando que era muy generoso con los dirigentes del PP, siempre le toca a él pagar el pato", comenta Cristina, si bien admite que "es lo único que ha pagado, porque impuestos lleva mucho sin pagarlos".

Así lo reconocía hoy el propio Correa en el juicio, donde aseguraba que no había presentado ninguna declaración tributaria desde 1999. "Todo lo que ahorra en impuestos se lo ahorra también en palabras", comenta la 'letrada'.

"Después de 20 años, las memorias ya no son lo que eran, ya sea por el paso del tiempo o porque te las has cargado a martillazos", reacciona Cristina al ver a Correa decir en varias de sus respuestas que no se acuerda.

Sin embargo, para la 'abogada', si algo demostró Correa durante los años que estuvo trabajando para el PP es que "es muy amigo de sus amigos". Tanto que, aunque dice que Aznar no era amigo suyo, acabó yendo a la boda de su hija. De hecho, fue testigo del novio. "Por una vez, cuando se daban sobres era todo legal", comenta Cristina.

Además, la abogada señala que el propio Correa consideraba la sede del PP "su casa". De hecho, señala que no se llevó el cepillo de dientes "porque como él mismo ha reconocido a la Fiscalía, para blanquear ya tenía un entramado de empresas pantalla".

