Alaska desvela su lado más coleccionista con una anécdota de la infancia: "Con el dinero del menú del cole me compraba vinilos"

Alaska visita Tesoro o Cacharro y deja ver su lado más íntimo y coleccionista, recordando cómo, de niña, "engañaba" a su madre para usar el dinero del comedor escolar en vinilos para comprar en el rastro.

Alaska, la reina del glam y una de las grandes voces de la cultura pop de nuestro país, aterriza en el plató de Tesoro o Cacharro con un objeto que no deja indiferente a nadie: un gato del artista Javier Calleja.

"En su casa no hay cacharro alguno", asegura Iñaki López, que desvela el perfil coleccionista de la cantante. La artista revela las pequeñas mentirijillas que contaba a su madre de pequeña con las que comenzó a hacer sus "primeros gastos absurdos".

"Le decía a mi madre que la comida del colegio era malísima y que iba a comer a una cafetería de al lado y, con el dinero que me daba para pagar el menú, el domingo iba a comprar vinilos al rastro, tanto de las novedades como de las que en España salían con una portada censurada", desvela Alaska.

