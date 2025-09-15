Santiago Segura se une a 'Tesoro o Cacharro' con un enigmático objeto bajo el brazo: ¿simple recuerdo o vale 50.000 euros?

¿Tesoro o simple cacharro? Esa es la gran incógnita que tendrán que resolver las participantes del nuevo concurso de laSexta si quieren ganar los 50.000 euros. Esta vez, con Santiago Segura como invitado estrella.

No todo lo que brilla es un tesoro y tampoco todo lo antiguo es un cacharro, pero eso lo tendrán que descubrir los participantes del nuevo concurso de laSexta: 'Tesoro o Cacharro'.En este programa nada es lo que parece y la misión de los concursantes será distinguir el verdadero tesoro del resto de piezas, que podrían no valer prácticamente nada.

Para ello, contarán con las pistas y observaciones del coleccionista experto Marc Flotats, cuya experiencia será fundamental a la hora de analizar cada detalle y poder llevarse el premio gordo a casa: 50.000€.

Esta semana, el programa contará con la participación de Santiago Segura como invitado especial. Así, el cineasta se suma al reto llevando un objeto muy personal: un libro del Pato Donald.¿Será una pieza de coleccionismo o se trata de un chisme que tiene por casa?

En el segundo programa de 'Tesoro o Cacharro'...

Las concursantes de este próximo martes son Marta Arce y María Isabel López, amigas con muchas historias compartidas, que llegan acompañadas por Jorge Arenal, también amigo del grupo y dispuesto a darlo todo. Se enfrentarán a una nueva tanda de objetos tan variopinta como intrigante: una miniatura, un disco, un diente de tiburón, una botella, un reloj, una escultura, un balón, una bicicleta, un bezoar, una figura de drag queen y un cuadro. ¿Serán capaces de descubrir qué secretos esconde cada uno?

Cristina Pedroche, Antonio Resines, Alaska, Ainhoa Arteta, Santiago Segura, Jorge Blass, Alberto Chicote y Boris Izaguirre serán los invitados VIP que pasarán por el plató con objetos personales para incorporarlos al juego y poner a prueba el instinto de los concursantes.

Este martes, a partir de las 22.45, segundo programa de 'Tesoro o Cacharro', presentado por Iñaki López y con Santiago Segura como invitado estrella.