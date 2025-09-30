Tesoro o Cacharro
Antonio Resines, al ver la máscara de Mask Singer en Tesoro o Cacharro: "¿Qué haces con eso en casa?"
¿Qué harías si te encuentras en casa con una máscara de Mask Singer? Antonio Resines lo tiene claro. Ahora, madre e hija deberán decidir si esa pieza brillante vale una fortuna o es un recuerdo televisivo.
Vero y Cari, las concursantes de este cuarto programa de Tesoro o Cacharro, se enfrentan al reto de averiguar si una de las icónicas máscaras del programa Mask Singer es una joya oculta o simplemente una extravagancia de poco valor.
La pieza en cuestión fue utilizada por la cantante Pastora Soler y representa un majestuoso pavo real, con plumas, lentejuelas y todo tipo de detalles brillantes. "Estamos hablando de una pieza única; cada traje se hace exclusivamente para cada famoso y en él trabajan varios artesanos durante tres meses", explica el experto en antigüedades Marc Flotats, subrayando el trabajo artesanal que hay detrás.
Sin embargo, no todos parecen impresionados. Y es que Antonio Resines, fiel a su estilo irónico, suelta: "¿Qué haces con eso en casa?".
"Si fabrican uno para cada persona en cada edición, no puede valer tanto", razona Vero, antes de descartar que tenga un valor de 50.000 euros. Puedes ver la reacción de las concursantas tras descubrir el precio real en el vídeo sobre estas líneas.
