El dado de Jorge Blass con un mecanismo oculto "que te explota la cabeza" es descartado por los concursantes: ¿será un tesoro o un cacharro?

El objeto mágico de Jorge Blass hace su aparición estelar en Tesoro o Cacharro. Es un curioso dado que tiene un mecanismo oculto para esconder secretos dentro... pero Juan y Andrea no creen que valga 50.000 euros.

Llegados a este punto del concurso, las cosas comienzan a ponerse un poco más complicadas y hay que empezar a tomar decisiones difíciles. Jorge Blass, el invitado famoso del programa de hoy de Tesoro o Cacharro, presta a los concursantes su objeto especial: un dado de madera que esconde un tesoro... de manera literal.

"Se ha fabricado en Japón, es de artesanía y tiene un mecanismo oculto que os explota la cabeza", presume el ilusionista. Su 'tesoro' está a punto de verse las caras con el órgano que llevan atesorando durante gran parte del programa Juan y Andrea, la pareja que se la juega esta noche en el concurso presentado por Iñaki López.

Los participantes lo toman entre sus manos y aunque intentan abrirlo, no lo consiguen. Y es que este dado tiene truco, explica Jorge. "Fijaos, solo hay que seguir el orden lógico de las cosas", dice mostrando a cámara la combinación de movimientos que logra que muestre su mensaje oculto: "¿Será tesoro o será cacharro?".

La decisión para los jóvenes está clara. "Está chula, pero no deja de ser de madera. Habrá muchísimos ejemplares", razona ella. Juan también prefiere el órgano. "Cacharro", dicen. "Hombre, que está el dueño delante", les regaña el presentador.

¿Quieres saber cuánto cuesta el dado de Jorge Blass? No te pierdas la respuesta en el vídeo sobre estas líneas.

