El presentador ha expresado que Ayuso "debería tener en cuenta" que "Andalucía es tan grande como Portugal". "Cuando hace 3.000 años en Roma, Londres o Madrid lo que había era campo, en Cádiz ya estábamos escribiendo y comerciando", ha destacado.

José Yélamo ha en laSexta Xplica a las declaraciones de Ayuso sobre los andaluces y, en concreto, a la alusión al "orgullo garrapatero". "Yo no sé si lo ha sabido medir, porque hay orgullo garrapatero, hay orgullo por esa palabra, por ejemplo, en Jerez de la Frontera y en gran parte de Andalucía, ese sonido de los delincuentes o de Kiko Veneno, de Pata Negra...", ha expresado, a lo que ha añadido: "El sonido garrapatero lo llevamos a algunos a gala y nos gusta".

Así, aunque ha señalado que a muchos andaluces no les han "ofendido" las palabras de la presidenta de la Comunidad porque "ofende el que puede y no el que quiere", sí cree que Ayuso "debería tener en cuenta" que en Andalucía son "muchos".

"Andalucía es tan grande como Portugal, somos nueve millones de habitantes, de los que casi siete van a ir a votar el domingo y los andaluces toman nota; los andaluces oyen y toman nota, porque Andalucía es un pueblo sabio. Hace 3.000 años en Roma, París, Londres y en Madrid lo que había era campo y en Cádiz estábamos ya escribiendo y comerciando", ha señalado Yélamo, tras lo que ha destacado que "todavía ningún dirigente del PP andaluz ha salido a desautorizar estas desafortunadas palabras".