En una entrevista en laSexta Xplica, el actor ha pedido a los jóvenes, "que no tienen ni idea de lo que es una dictadura, que vigilen en quién depositan su confianza".

José Sacristán ha reconocido en una entrevista en laSexta Xplica que teme "la posibilidad de una amenaza, de un recorte de libertades en manos de la gente de la extrema derecha" tras las elecciones generales del 29 de noviembre. "Y yo me atrevo a decir que tengan cuidado estos muchachos jóvenes, que no tienen ni idea de lo que es una dictadura y que vigilen en quién depositan su confianza", ha expresado.

Así, el actor ha manifestado que a él le "estremece cuando el señor Abascal dice que lo que quieren es hacer legal lo que es ilegal". "Algo de acojone sí siente uno", ha confesado, tras lo que ha señalado que la suspensión en Pinto de cinco obras de Lorca por parte del Ayuntamiento, gobernado por el PP, "parece ser un proceder bastante estúpido de una persona que no ha acabado de acertar en lo que hacía".

En lo referente a la previsión del crecimiento de Vox en las comunidades autónomas, Sacristán ha declarado: "Es muy difícil que el Sacristán, ya con 89 años, y después de tener, como dicen los castizos, el culo chamuscado de varias sillas eléctricas, acepte esto, porque a mí me informa de no demasiados aciertos por parte de la izquierda". "Otra vez están las izquierdas contra las izquierdas, (...) y no voy a echar ningún tipo de leña, pero hay algo sobre lo que la izquierda tiene que reflexionar", ha añadido.

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