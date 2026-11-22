Se trata de la primera entrevista del líder socialista tras el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, analizando todo lo ocurrido apenas unas horas después.

A falta de una semana para las decisivas elecciones del 29N, Salvados entrevista el domingo a Pedro Sánchez. El candidato del PSOE se sienta ante Gonzo en el ecuador de la campaña y concede su primera entrevista apenas unas horas después de su cara a cara con Núñez Feijóo.

La entrevista se produce diez años después de la última visita de Sánchez a Salvados. En aquella ocasión, vino para anunciar que se preparaba para recuperar su puesto como secretario general de su partido. Esta vez lo hace para intentar convencer a los españoles y mantener su puesto como presidente del Gobierno.

Los secretos del debate y sus expectativas ante un resultado electoral incierto

Gonzo se cita en el centro de Madrid con el candidato socialista apenas unas horas después de su tenso debate con Núñez Feijóo. Con los periódicos del día sobre la mesa, ambos repasan exhaustivamente el cara a cara de la noche anterior. El periodista indaga en los secretos entre bambalinas y pregunta por la relación privada entre Sánchez y el líder de la oposición.

A lo largo del encuentro, la entrevista aborda los principales temas que han marcado la legislatura y la campaña hasta ahora. Una campaña que ha sido distinta: los candidatos también han acudido esta vez a podcasts y programas de entretenimiento.

La crisis de la vivienda tras los últimos desahucios, la reciente huelga general, la amnistía a los líderes del procés y su relación con Junts, o la gestión y las trágicas consecuencias de los accidentes ferroviarios, que culminaron con la reciente dimisión de Óscar Puente, aparecen en la conversación.

Gonzo pregunta también por el futuro judicial y político del entorno más personal del presidente y por los casos de corrupción que salpican a figuras clave de su entorno político. ¿Qué expectativas tiene para el 29N? ¿Se podría abstener en la investidura para evitar que la ultraderecha entre en el gobierno? Un retrato político y personal del candidato socialista a la reelección en el momento más trascendental del año.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.