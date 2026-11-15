Ábalos habla con laSexta Xplica desde Soto del Real y sitúa al PP en el origen de la causa que le lleva a prisión

El que fuese ministro de Transportes afirma que "es evidente que había un propósito" para que acabaran entre rejas y apunta a los 'populares' en el origen del proceso.

José Luis Ábalos ha hablado desde la prisión de Soto del Real con laSexta Xplica. En sus palabras, el que fuera ministro de Transportes ha afirmado que "es evidente que había un propósito" para que acabaran en prisión y sitúa al Partido Popular en el origen de la causa por la que ha acabado en la cárcel.

"Tengo claro por qué había un propósito de meternos en prisión. No hacía más que un mes que se me había instado a colaborar. Pensé que era decir la verdad, pero se ve que era apuntar a otros por elevación", ha expuesto.

Posteriormente, apunta al "origen": "El inicio de una investigación extrajudicial del Partido Popular que en los mismo términos en los que, curiosamente, ya habían archivado la denuncia del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Había una sentencia del Supremo y, sin mover ni una coma, el fiscal anticorrupción da trámite a esto".

"Ahora bien, le costó un año y medio presentar la querella. Justo en 2023, cuando Feijóo ya no podía ser presidente del Gobierno", ha explicado.

Ábalos, ante esto, da el motivo por el que están entre rejas: "Para que no podamos hablar. Esto nos pasa factura, como el registro de mi casa del otro día o cuando vandalizaron la casa de mi hija después de hacer un registro. Se trata de que tengamos miedo, como siempre".

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