El exministro ha defendido que la mujer del presidente del Gobierno "ha hecho muy bien en participar en campaña porque los españoles tiene que escuchar la verdad".

José Bono ha expresado en laSexta Xplica que "lo que están haciendo a Begoña Gómez no tiene perdón de Dios". "Es algo inaudito. Si ella no fuese la esposa del presidente del Gobierno, tengo el convencimiento de que no le hubiera ocurrido nada", ha manifestado.

En este sentido, el exministro de Defensa ha afirmado que "a ella la sientan en el banquillo y la van a juzgar porque, al parecer, una ayudante le ha mandado algunos mensajes para asuntos de tipo particular". "¿Eso merece que el juez Peinado se vaya a Moncloa? Yo vi eso y pensé que más que un abogado, necesitamos un buen psiquiatra en el juzgado", ha criticado.

Para Bono, se trata de "una cosa muy macarrónica". Así, ha reconocido que le parece "que ella ha hecho muy bien en participar en campaña porque los españoles tiene que escuchar la verdad y es muy bueno que Begoña diga su verdad ante mentiras financiadas que se han publicado".

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