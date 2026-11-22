El exministro ha reconocido que sintió "mucha tristeza" cuando se enteró de los registros y del tema de las joyas. "Zapatero es mi amigo y le tengo mucho cariño a él y a su familia", ha expresado.

José Bono ha confesado en laSexta Xplica que él cree que José Luis Rodríguez Zapatero es "inocente", aunque ha reconocido que sintió "mucha tristeza" cuando se enteró de las informaciones sobre los registros y las joyas.

"Zapatero es mi amigo. Él me ganó unas elecciones. Yo hubiera sido presidente del Gobierno, pero él me ganó y yo le levanté el brazo. Después, me hizo ministro de Defensa. (...) Yo a Zapatero y a su familia les tengo cariño y cuando se supo lo del registro y las joyas sentí mucha tristeza y quiero que le salgan bien las cosas", ha manifestado el exministro de Defensa, a lo que ha añadido: "Haré todo lo que esté a mi alcance como persona, como abogado y como amigo para ayudarlo".

Así, el socialista ha asegurado que él quiere que a la gente "le vaya bien", y ha destacado, por ejemplo, que cuando vio a Rato entrar en la cárcel le "dolió". "Ahora, me duele lo de Zapatero y yo creo que es inocente y ojalá lo pueda defender bien", ha concluido.

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