Tesh Sidi: "El mayor aliado que tiene Sánchez es la torpeza de Núñez Feijóo; él nunca va a hablar de las horas extra que no se pagan"

Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid en el Congreso, opina que Feijóo no ha estado demasiado acertado con las propuestas y declaraciones que ha ido realizando estas últimas semanas y cree que todo es cuestión de "prioridades".

"El mayor aliado que tiene Sánchez es la torpeza de Núñez Feijóo". Esa es la conclusión a la que ha llegado Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid en el Congreso, tras escuchar las últimas declaraciones del presidente del Partido Popular y líder de la oposición sobre lo que ha calificado como el "cáncer" del absentismo laboral en España.

La diputada, que participa en el debate de laSexta Xplica, coincide con el analista político Santiago Martínez-Vares, quien ha señalado que esta no es la única polémica protagonizada por Feijóo en los últimos meses. "La semana anterior, la ley de nietos, y esta, la baja laboral", recuerda Martínez-Vares. "Y luego, lo del 'concebido no nacido'", añade Sidi. "Da derechos a los concebidos no nacidos, pero que una vez nazcan, no tienen plaza en las escuelas infantiles", apunta.

"En España se pueden atajar muchos problemas, pero hay que elegir la prioridad. Núñez Feijóo nunca te va a hablar de los 2,7 millones de horas extra sin pagar que hay en este país", afirma la portavoz de Más Madrid. A su juicio, si esas horas extraordinarias se remuneraran, los trabajadores no estarían tan desgastados laboralmente y no tendrían que recurrir con tanta frecuencia a las bajas médicas.

Sidi también reprocha al líder del PP que, en el conflicto que en las huelgas y la lucha de los médicos y las profesoras de Educación Infantil, se haya "aliado", en su opinión, con la Patronal. "¿Quién ha aplaudido esto? Pues Garamendi", destaca.

"Si quieres intervenir en este debate de una forma seria, habla de las listas de espera, de aumentar las inspecciones de Trabajo", le recomienda a Feijóo, antes de lanzar una pregunta: "¿De verdad nos queremos centrar en algo que no existe? Hablando de fraude legitimas un imaginario de que los españoles somos defraudadores laborales", concluye.

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