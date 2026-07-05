Martínez-Vares, tras haber asegurado que Juanma Moreno no se iba "a comer la prioridad nacional": "Ha traicionado a su palabra"

laSexta Xplica recupera unas declaraciones de Santiago Martínez-Vares previas al pacto de Juanma Moreno con Vox. Tras asumir la prioridad nacional, el analista sostiene que el presidente andaluz ha traicionado su palabra.

laSexta Xplica recupera las declaraciones de Santiago Martínez-Vares de pasado 13 de junio cuando estaba convencido de que Juanma Moreno no iba a "pasar por la prioridad nacional". "Yo veo más cerca una repetición de elecciones que a Vox dentro del Gobierno. Sabe que comprar la prioridad nacional le va a suponer una rémora en su carrera política", defendía entonces en el programa de laSexta.

A la luz de lo ocurrido recientemente, con Juanma Moreno asumiendo la prioridad nacional de Vox para poder ser investido presidente de la Junta de Andalucía, el analista político critica que el popular "se ha tragado sus palabras". "Su manual de convivencia se basaba en una vía andaluza, el diálogo y el respeto al diferente. Colocarte en el marco que te ha puesto Vox, en el de la prioridad nacional, te hace ser uno más de los que ha llegado al Gobierno pactando y tragándose sus palabras", sentencia.

Para él, "el gran valor que ha tenido durante estos cuatro años Juanma Moreno ha sido ser fiel a sus palabras" y destaca que "ahora ya no depende de él" serlo o no, porque "tiene un vicepresidente de la Junta que cuando lleguen menores inmigrantes a Tarifa o Algeciras... vamos a ver qué dice".

"Los andaluces no vamos a dejar que esa gente que llega a las costas se muera", defiende. "Según este acuerdo, van a dejar de financiar a Cruz Roja o a Cáritas", le recuerda José Yélamo, presentador del espacio. "Moreno nos dijo a los andaluces antes de votar que era un lío... bueno, pues el lío está dentro del Gobierno y tiene nombre y cara de vicepresidente", lamenta el colaborador.

Martínez-Vares recuerda que muchos andaluces le "prestaron el voto" a Moreno Bonilla, gran parte, a su juicio, "descontentos con el PSOE". "Hoy, esa gente empiezan a verle de una manera distinta, porque les prometió en campaña que este 'lío' con él no iba, que la prioridad nacional era ilegal y que él no se la iba a comer", asevera.

"Bajo mi punto de vista, ha traicionado su palabra", sentencia. "Ha cogido el camino más corto, el práctico", añade.

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