Gallego: "El cambio climático tiene ser una cuestión de Estado; ¿cuántos muertos estamos dispuestos a aguantar para dejar de oír chorradas?"

José Luis Gallego advierte de que el calor extremo que vive España no responde a un verano habitual, sino al avance del cambio climático, y reclama convertir esta crisis en una cuestión de Estado ante el aumento de fenómenos extremos.

El divulgador ambiental José Luis Gallego sostiene en laSexta Xplica que las altas temperaturas que está viviendo España no pueden interpretarse como un episodio habitual del verano.

"Los periodos estivales se están desplazando hacia el extremo. No podemos estar hablando de concatenación de olas de calor eternamente", afirma para después insistir en que el comportamiento de la meteorología está cambiando de forma evidente.

Gallego recuerda además las reflexiones que compartió en el programa de laSexta durante la noche del 29 de octubre de 2024, cuando la DANA golpeó con dureza a la Comunidad Valenciana. A su juicio, la situación actual responde al mismo patrón: "Estamos ante las mismas circunstancias: un fenómeno nunca visto, la naturaleza desatada", advierte, antes de subrayar que "los informes de los científicos que siguen el cambio climático tienen la receta hecha".

El divulgador señala que España se encuentra en la "zona cero" de estos efectos y avis de que los episodios extremos serán cada vez más frecuentes e intensos. "Lo que antes eran gotas frías ahora van a pasar a ser DANAs y lo que antes eran incendios ahora van a ser megaincendios", asegura.

Gallego rechaza que el escenario actual sea inesperado o carezca de respaldo científico. "Lo que pasa es que en este país el cambio climático tendría que pasar a ser una cuestión de Estado", sentencia. "¿Cuántos muertos estamos dispuestos a aguantar para dejar de oír chorradas de administradores y de quien quiere ser administrador?", se pregunta.

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