Tesh Sidi reflexiona tras el terrible incendio de Almería: "Los pactos de PP-Vox no solo hablan de prioridad nacional, sino de recortar en servicios públicos"

Según analiza la portavoz de Más Madrid en el Congreso, la agenda de Vox "no se basa en garantizar derechos ni mucho menos en proteger el medio ambiente, sino en la privatización de los servicios públicos. Y eso es lo que está dispuesto a sacrificar el líder del PP con tal de llegar a La Moncloa".

Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid en el Congreso de los Diputados, reflexiona tras el terrible incendio de Los Gallardos, Almería, que ha costado la vida a 12 personas. El cambio climático es una realidad y una emergencia a la que deberíamos hacer frente; sin embargo, hay partidos que aún lo niegan y no tenemos todavía un pacto de Estado contra él.

"El problema es que cuando hablamos de los pactos del PP con Vox, siempre lo centramos en la prioridad nacional. Y no es solamente una cuestión de prioridad nacional, sino una cuestión también de privatización de los servicios públicos", afirma Sidi.

Y es que, tal como argumenta, "la agenda de Vox no se basa en garantizar derechos ni mucho menos en proteger el medio ambiente y mucho menos a los pueblos, sino que consiste en esa privatización de los servicios públicos. Y eso es lo que está dispuesto Núñez Feijóo a sacrificar con tal de llegar a La Moncloa".

Según la política, es importante recordarle esto a la gente ya que para ella no todos los políticos son iguales: "Nuestros pactos de gobernabilidad han consistido en mejorar la vida de la gente, mientras que los de PP-Vox han consistido en recortes", finaliza Sidi.

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