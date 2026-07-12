Las claves de lo ocurrido en el incendio de Los Gallardos: un "problema de gestión" que ya se avisó

Los detalles Los expertos señalan que se necesitan tres elementos para propagarse un fuego (una fuente intensa de calor, oxígeno y combustible) y es en la tercera donde sí se puede actuar para prevenir.

El incendio en Los Gallardos, Almería, es el más extenso del año y el más mortal en la historia de Andalucía, con 12 víctimas. Aunque el fuego está controlado, se investiga su rápida propagación. Expertos como José Luis Gallego y Paco Castañares destacan la falta de atención a la ciencia y una mala gestión forestal, señalando al esparto seco como un combustible altamente inflamable. La prevención y gestión forestal son cruciales, pero el plan Infoca está descompuesto y se carece de personal suficiente. Además, la comunicación efectiva es vital, sugiriendo métodos directos como informar puerta a puerta.

El de Los Gallardos, en Almería, ya es el incendio más extenso en lo que llevamos de año y el que más fallecidos deja en la historia de Andalucía. Con el fuego ya perimetrado, comienza el análisis de por qué avanzó tan rápido y el resto de claves de un suceso que se ha cobrado la vida de 12 personas.

Y, por desgracia, el incendio no ha pillado por sorpresa a los que más saben. "Los ciudadanos se están preguntando cómo nos pueden pasar estas DANAS, incendios... ¿Os dais cuenta de que todo es mayúsculo y nadie atiende a la ciencia? Necesitamos gobernantes capaces", comentaba el divulgador José Luis Gallego en laSexta Xplica.

"Al final estamos diciendo las mismas cosas todos los años y nadie nos hace caso, es un problema de gestión forestal y es un problema de combustible", añadía Paco Castañares, experto forestal.

El fuego, señalan los expertos, necesita tres elementos para propagarse: una fuente intensa de calor, oxígeno y combustible. Los dos primeros no se pueden controlar, pero el tercero sí. Y en el caso de Los Gallardos, gran parte de ese combustible, es el esparto: "Cuando se seca es como la pólvora, es muy inflamable, es como si alguien hubiera ido dejando por ahí montoncitos de pólvora o bidoncitos de gasolina abierto que según van llegando las llamas explotan y se convierte en un incendio absolutamente expansivo".

Por eso la clave está en la prevención, en la gestión forestal. "Se veía venir porque lo llevamos anunciando los tres años. Llevamos anunciando tres años que se está descomponiendo lo que es el plan Infoca", lamenta Cristóbal Lendinez, bombero forestal. Porque para tratar todo ese exceso de vegetación y evitar que arda hacen falta manos: "Los trabajos preventivos nos quedamos en la mitad del dispositivo porque se despide a todos los chavales eventuales".

Otra de las claves es la información. Utilizar el ES-Alert implica lanzar un mensaje masivo, no permite diferenciar ordenes. "Lo más efectivo y garantista es ir puerta a puerta. Te aseguras que van a recibir mensaje", apunta Román García, otro bombero forestal. Porque, recuerdan, las instrucciones no son una recomendación, son una obligación.

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