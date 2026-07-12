El PP vuelve a la carga con las "dudas" que le genera la 'ley de nietos': "No nos fiamos de Sánchez"

¿Qué ha dicho? El portavoz del PP, Borja Sémper, ha aseverado que el Gobierno ha actuado con "prisas" y que lo que ha solicitado Génova son "explicaciones".

El Partido Popular ha expresado sus reservas sobre la 'ley de nietos', que permite a descendientes de españoles obtener la nacionalidad española. Borja Sémper, portavoz del PP, ha manifestado en una entrevista que, aunque no están en contra del principio de la ley, cuestionan su implementación. Sémper sostiene que los nietos de exiliados de la Guerra Civil tienen derecho a la nacionalidad, pero critica la rapidez y falta de transparencia en el proceso. Además, el PP desconfía de las cifras de solicitudes y del papel de empresas cubanas en el proceso administrativo. También se preocupan por la capacidad de los servicios públicos para manejar el posible aumento de población.

Al Partido Popular no le gusta la 'ley de nietos' por la que el Gobierno ha permitido que descendientes de españoles puedan obtener la nacionalidad española. Lo han ido dejando claro en las diferentes ocasiones en la que han tenido la oportunidad de manifestarlo, pero este domingo Borja Sémper ha mostrado las "dudas" 'populares' ya que "no se fían" de Pedro Sánchez.

Así lo ha aseverado el portavoz de la formación en una entrevista en 'El Español' donde ha explicado que el PP no está en contra de la 'ley de nietos', sino de la forma en la que se ha aplicado: "Nosotros creemos que los nietos de los exiliados de la Guerra Civil, aquellos que fueron expulsados de su país por motivaciones políticas y privados de su nacionalidad, tienen derecho a ser españoles".

"Y nuestra propuesta es nacionalizar a través de una Ley de Nacionalidad, con rigor y con criterio. La forma es fundamental. Aquí hemos visto prisas, una aceleración difícilmente explicable. Y lo que hemos pedido son explicaciones", ha añadido Sémper.

Porque al PP le generan dudas las cifras que se están manejando: "¿Es razonable que sepamos que Cuba fue destino de unos 5.000 exiliados de la Guerra Civil y de la dictadura, y hoy estamos hablando de 350.000 solicitudes de nacionalización?".

Tampoco se fían del proceso administrativo para nacionalizas "a esos supuestos descendientes por una empresa de la dictadura cubana": "Si el consulado subcontrata esa tarea a empresas cuya trazabilidad desconocemos, seríamos unos irresponsables si no preguntáramos. Y por eso hemos pedido la comparecencia del señor Albares, para que nos explique cómo está pasando esto".

"Estamos a favor de nacionalizar a los descendientes de los exiliados de la Guerra Civil. ¿De esta manera? No, porque las dudas son extraordinariamente relevantes. Y también le confieso una cosa, no nos fiamos de Pedro Sánchez y de su Gobierno", ha aseverado Semper.

Por el momento, hay 2,6 millones de personas que han solicitado la nacionalidad española, lo cual ha llevado al 'popular' ha cuestionarse si "nuestros servicios públicos tienen capacidad para absorber este incremento poblacional" en el caso de que parte de ellos quieran venir a España a residir.

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