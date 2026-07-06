Feijóo hace un guiño al electorado más ultra con su propuesta de una "ley nacional del concebido no nacido"

Los detalles El líder del PP ya aprobó una ley muy similar en 2011 durante su primer mandato en Galicia y ya entonces recibió las críticas por adoptarla con una importante carga "ideológica" encaminada a "decir 'no' a la interrupción voluntaria del embarazo".

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado su intención de implementar una "ley nacional del concebido no nacido" si llega al Gobierno, similar a la de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Esta normativa busca reconocer derechos económicos y sociales al feto desde el inicio del embarazo, equiparándolo con un nacido. Feijóo ya impulsó una medida similar en Galicia en 2011, en el marco de un plan para fomentar la natalidad. La propuesta ha generado polémica por el riesgo de erosionar derechos de las mujeres y el derecho al aborto, al entrar en el debate sobre la personalidad jurídica fetal, una agenda presente en movimientos ultras de otros países. La oposición critica la carga ideológica de estas iniciativas, viéndolas como un guiño al electorado más conservador.

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este lunes una "ley nacional del concebido no nacido" como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si llega al Gobierno. "Cuando una mujer está esperando un hijo entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las subvenciones del sector público", ha asegurado Feijóo.

"Lo hice en 2011 en Galicia. Ayuso lo ha reiterado y si tengo responsabilidad de gobierno haré ley nacional para que el concebido no nacido tenga repercusión económica y social", ha añadido.

La filosofía del movimiento es que, un no nacido, un feto, ya es un ser vivo con derechos. El texto aprobado por Ayuso, y que Feijóo quiere hacer "ley nacional", equipara directamente a un feto con un nacido. Desde el primer momento del embarazo pasa a ser un miembro más de la familia.

Lo cual ha generado una enorme polémica por el peligro de considerar que un embrión es una persona, que tienen derechos y que sea una forma de menoscabar derechos de las mujeres, de erosionar el derecho al aborto. La ley de Ayuso se circunscribe a las ayudas porque en España tenemos un Código Civil que es el que es el que dice que la personalidad civil la determina el nacimiento, pero colocar esto en el debate público es entrar en la batalla cultural y que el mensaje empiece a calar.

Además, esta ley está en la agenda ultra de muchos otros países. En Estados Unidos hay un movimiento por la personalidad jurídica fetal, lo que viene siendo darle derechos al feto y que las mujeres pierdan los suyos. Esto ya ha pasado en varios estados y en esos territorios hay una inseguridad jurídica porque también genera problemas para los profesionales que trabajan con tratamientos de fertilidad porque al usar células madre se considera que esas células tienen derechos.

Por otro lado, Feijóo ya promovió una ley similar en Galicia, donde se circunscribe a familias numerosas. Allí lo hizo dentro de un plan para fomentar la natalidad a partir de una propuesta la organización antiabortista Red Madre, que entonces le acusó de asumir sus posturas porque ya había hecho previamente otra ley con sus iniciativas.

También se le acusó de "hacer un guiño a su electorado más ultra". La oposición lo criticó mucho ya que contenía una importante carga "ideológica" encaminada a "decir 'no' a la interrupción voluntaria del embarazo".

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