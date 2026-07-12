Ahora

Estaban en un campamento

Rescatan con helicópteros a más de 200 niños atrapados por las catastróficas inundaciones en Missouri, EEUU

Los detalles Las lluvias históricas han dejado la zona completamente destrozada y el gobernador ha declarado el estado de emergencia.

Rescate Misouri
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Cientos de personas han sido rescatadas por las fuertes inundaciones en el estado de Missouri, EEUU. Más de 200 niños y monitores que habían quedado atrapados en un campamento en el sureste del estado han sido evacuados con helicópteros Black Hawk, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

"Cuando supe que regresaban a casa, que por fin podríamos verlos, tocarlos y abrazarlos, fue algo muy emotivo", ha expresado la madre de una niña rescatada.

Las lluvias históricas en Missouri han provocado inundaciones catastróficas y la zona ha quedado completamente destrozada. Ante esta situación, la Guardia Nacional tuvo que actuar de urgencia. "Toda el agua ha estado arremolinándose ahí, socavando por debajo de la carretera, hasta que finalmente se ha desplomado por completo", ha relatado un hombre.

Declarado el estado de emergencia

El gobernador ha declarado el estado de emergencia. En el condado de Crawford, buscan a una mujer desaparecida, cuya casa fue arrasada por el agua y, desde entonces, no se sabe nada de ella. Además, otras tres personas fueron rescatadas en condiciones extremadamente peligrosas y cientos de personas se tuvieron que subir a tejados, coches y árboles.

Ahora, la situación en la zona sigue siendo preocupante, con los ríos creciendo y la previsión de más tormentas en las próximas horas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El incendio en Los Gallardos, "perimetrado y acotado": se autoriza el regreso paulatino de las 1.000 personas desalojadas
  2. Irán cierra Ormuz "hasta nuevo aviso" y EEUU responde con más ataques: "Pagarán por su mala decisión"
  3. Rajoy compra el discurso ultra para hablar de la selección de Francia: "Tienen una plantilla de altísimo nivel; eso sí, sin franceses"
  4. Día uno después de Yolanda Díaz: Sumar cambia sus rostros para ser "una izquierda que no va a por una sola tradición política"
  5. Las fuertes tormentas y los avisos por calor cierran una semana con temperaturas de récord
  6. Al menos nueve heridos, uno por asta de toro, en un tenso pero emocionante sexto encierro de San Fermín