Rescatan con helicópteros a más de 200 niños atrapados por las catastróficas inundaciones en Missouri, EEUU

Los detalles Las lluvias históricas han dejado la zona completamente destrozada y el gobernador ha declarado el estado de emergencia.

En el estado de Missouri, EEUU, las fuertes inundaciones han llevado al rescate de cientos de personas, incluyendo a más de 200 niños y monitores evacuados de un campamento con helicópteros Black Hawk. Las lluvias históricas provocaron inundaciones catastróficas, dejando la zona devastada y obligando a la intervención urgente de la Guardia Nacional. El gobernador ha declarado el estado de emergencia, mientras que en el condado de Crawford buscan a una mujer desaparecida tras el colapso de su casa. La situación sigue siendo crítica, con ríos en aumento y la amenaza de más tormentas en las próximas horas.

Cientos de personas han sido rescatadas por las fuertes inundaciones en el estado de Missouri, EEUU. Más de 200 niños y monitores que habían quedado atrapados en un campamento en el sureste del estado han sido evacuados con helicópteros Black Hawk, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

"Cuando supe que regresaban a casa, que por fin podríamos verlos, tocarlos y abrazarlos, fue algo muy emotivo", ha expresado la madre de una niña rescatada.

Las lluvias históricas en Missouri han provocado inundaciones catastróficas y la zona ha quedado completamente destrozada. Ante esta situación, la Guardia Nacional tuvo que actuar de urgencia. "Toda el agua ha estado arremolinándose ahí, socavando por debajo de la carretera, hasta que finalmente se ha desplomado por completo", ha relatado un hombre.

Declarado el estado de emergencia

El gobernador ha declarado el estado de emergencia. En el condado de Crawford, buscan a una mujer desaparecida, cuya casa fue arrasada por el agua y, desde entonces, no se sabe nada de ella. Además, otras tres personas fueron rescatadas en condiciones extremadamente peligrosas y cientos de personas se tuvieron que subir a tejados, coches y árboles.

Ahora, la situación en la zona sigue siendo preocupante, con los ríos creciendo y la previsión de más tormentas en las próximas horas.

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