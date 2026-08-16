Tensión entre un empresario y una abogada laboralista por las bajas laborales: "No va a trabajar porque está enfermo"

Mientras David Canales, empresario, considera que los trabajadores se sienten "más impunes", Virginia López, abogada laboralista, responde tajante: "No está cometiendo ningún delito, no va a trabajar porque está enfermo".

Para David Canales, empresario, existe un antes y un después en la gestión de las bajas laborales desde que las empresas "dejaron de conocer el motivo concreto" por el que un trabajador se encuentra de baja. "¡Solo faltaba!", responde Virginia López, abogada laboralista.

El empresario sostiene entonces que esta situación hace que los trabajadores se sientan "más impunes". "¿Impune? ¡Esa palabra es terrible!", responde Virginia López, que rechaza que un trabajador pueda ser considerado "impune" por encontrarse de baja: "No está cometiendo ningún delito, no va a trabajar porque está enfermo"."¡Porque trabajando por 1.200 euros al mes, quién no va a enfermar!", reflexiona López.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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