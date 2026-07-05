Virginia López, abogada laboralista: "Las personas caen en depresión por condiciones lamentables; la tasa de acoso de la empresa es brutal"

La abogada laboralista Virginia López denuncia en laSexta Xplica que la falta de inversión empresarial en la prevención de riesgos psicosociales está detrás del aumento de las bajas laborales por ansiedad y depresión.

"En el despacho tengo a cientos de personas que vienen desesperadas porque están en situación de baja porque las empresas no están invirtiendo en prevenir en riesgos psicosociales", asegura Virginia López, abogada laboralista, en laSexta Xplica.

La letrada sostiene que "esas personas caen en ansiedad y depresión porque tienen unas condiciones lamentables" y denuncia que existe "una tasa de acoso dentro de la empresa brutal". En este sentido, lamenta que "toda la conflictividad laboral deriva en que esa persona enferme, nos guste o no".

López recuerda que la ley obliga a las empresas, incluidas las pymes -que representan el 90 % del tejido empresarial español-, a invertir en la prevención de los riesgos psicosociales. "Y no lo estáis haciendo", reprocha a los empresarios presentes en el plató.

A su juicio, es fundamental que las pequeñas y medianas empresas entiendan que "el trabajador es una inversión y no un gasto, como muchos empresarios dicen". Una afirmación que provoca la indignación de los empresarios participantes en el debate, quienes rechazan que exista esa visión.

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