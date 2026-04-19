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Un empresario, crítico con los impuestos que paga: "El Estado ha conseguido que ser legal sea un suicidio"

"Si quizás los impuestos no fueran tan altos, no nos iríamos al mercado clandestino", afirmó David Canales, quien criticó que con su subida, "los costes empresariales de producto y servicio cada vez son más caros".

David, empresario

David Canales, empresario, se mostró en laSexta Xplica muy crítico con los impuestos que paga. "El Estado ha conseguido que ser legal sea un suicidio", expresó Canales, quien quiso poner un ejemplo para ilustrar su afirmación "que todos hemos vivido en nuestro día a día".

"Estamos en casa, se nos rompe una tubería y tenemos que llamar a un fontanero. Tenemos dos opciones: llamar a una empresa legal o llamar un fontanero de cualquier plataforma o de dudosa legalidad que viene, nos arregla algo en dos horitas y nos cobra 50 euros, mientras que un fontanero de la empresa, aparte de los 50 euros, nos tienen que cobrar 18 euros de seguridad social y de gastos estructurales de la empresa, 10 euros del margen empresarial y el IVA", señaló el empresario.

Así, el hombre subrayó que "el fontanero que viene de parte de una empresa cuesta 94,38 euros y el fontanero de dudosa legalidad 50 euros". "Al final, ¿qué hacemos nosotros como consumidores? ¿Somos todo legales y contratamos a la empresa legal o nos vamos a lo otro?", se preguntó, tras lo que defendió que "si quizás los impuestos no fueran tan altos,no nos iríamos al mercado clandestino".

Sin embargo, él aseguró que "paga el IVA y hace todas las cosas legalmente", tras lo que criticó que "como los impuestos están subiendo tanto, los costes empresariales de producto y servicio cada vez son más caros".

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