Una abogada laboralista denuncia la falta de prevención en las empresas: "El trabajador es una inversión, no un gasto"

Virginia López, abogada laboralista, denuncia en laSexta Xplica recibir a diario a trabajadores afectados por problemas de salud mental que tienen su origen en las condiciones laborales.

"Tengo en el despacho cientos de personas que vienen desesperadas porque están en situación de baja porque las empresas no están invirtiendo en riesgos psicosociales, en prevenirlos", denuncia Virginia López, abogada laboralista, en laSexta Xplica. La letrada sostiene que "esas personas caen en ansiedad y depresión porque tienen unas condiciones lamentables" y asegura que existe "una tasa de acoso dentro de la empresa brutal", lamentando que "toda la conflictividad laboral deriva en que esa persona enferme, nos guste o no".

A su juicio, es fundamental que las pequeñas y medianas empresas entiendan que "el trabajador es una inversión y no un gasto, como muchos empresarios dicen". Una afirmación que provoca la indignación de los empresarios en el plató, quienes rechazan que exista esa visión.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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