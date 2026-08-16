Un empresario alerta del aumento del absentismo laboral: "Más de un millón y medio de trabajadores no van a su puesto de cada día"

Sobre las incapacidades temporales, un empresario asegura que "el 85%" se concentran en dos grandes grupos: los relacionados con la salud mental, principalmente las bajas por depresión, y los dolores musculares y óseos.

En laSexta Xplica, el empresario José Luis Azañón analiza la evolución del absentismo laboral en España y alerta del importante incremento registrado durante los últimos años. "En España hablamos de que el absentismo general supone el 7%, datos de la Seguridad Social", sostiene Azañón.

Según explica, ese porcentaje supone que "más de un millón y medio de trabajadores no acuden cada día a su puesto de trabajo". De ellos, "alrededor de 1,3 millones corresponderían a incapacidades temporales". "Eso supone un coste, tanto para el empresario como para las arcas del Estado, de entre 35.000 y 40.000 millones de euros al año, lo que supone un 3% del PIB", afirma.

Pero, para el empresario, el dato más preocupante está en la evolución de esta tasa, señalando que "en los últimos 10 años la tasa se ha multiplicado por dos y en los últimos seis ha aumentado un 60%". "Evidentemente tenemos una lacra, una lacra que depende de muchas cosas", sostiene Azañón.

En cuanto a las incapacidades temporales, el empresario asegura que "el 85%" se concentran en dos grandes grupos de problemas de salud: los relacionados con la salud mental, principalmente las bajas por depresión, y los dolores musculares y óseos. "En muchos casos son difícilmente detectables por pruebas médicas", apunta Azañón sobre este último tipo de dolencias.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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