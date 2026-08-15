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En la España vaciada

Dos niños de un pequeño pueblo de Valladolid recuperan el mítico juego de las chapas con un concurso nacional con 500 inscritos

Los detalles Gabriel y Argimiro cuentan a laSexta cómo se les ocurrió la idea con la que han puesto patas arriba a un pueblo de la España vaciada de solo 70 habitantes.

Niños que han recuperado el juego de las chapas
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Gabriel y Argimiro, dos niños de Villaco, un pueblo de la España vaciada de solo 70 habitantes, han recuperado un mítico juego de la infancia de muchos: las chapas. "Estábamos una vez jugando en Valladolid y se nos ocurrió esta idea", cuentan los niños.

Y es que lo que empezó como una simple idea entre amigos y padres ha terminado poniendo patas arriba a Villaco, donde se han inscrito más de 500 personas al Concurso Nacional de Chapas, con el objetivo de que se deje a un lado el teléfono y se vuelva a jugar y disfrutar como cuando éramos niños. "Hay mucho ambiente y la verdad es que incluso desde la propia organización estamos muy sorprendidos", expresa una de las organizadoras del concurso.

Así, algunos han vuelto a jugar este sábado a este mítico juego después de décadas, mientras que otros han descubierto qué es eso de las chapas. Y mientras unos recordaban cómo jugaban de niños, otros han empezado a escribir sus propios recuerdos.

Lo que empezó con dos niños y unas cuantas chapas ha terminado convirtiendo a este pequeño pueblo de Valladolid en un auténtico circuito de carreras que tardarán mucho tiempo en olvidar, y que ha conseguido reunir a varias generaciones.

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