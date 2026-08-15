Dos niños de un pequeño pueblo de Valladolid recuperan el mítico juego de las chapas con un concurso nacional con 500 inscritos

Los detalles Gabriel y Argimiro cuentan a laSexta cómo se les ocurrió la idea con la que han puesto patas arriba a un pueblo de la España vaciada de solo 70 habitantes.

Gabriel y Argimiro, dos niños de Villaco, un pequeño pueblo de la España vaciada con solo 70 habitantes, han revitalizado el juego de las chapas, un clásico de la infancia. Lo que comenzó como una idea entre amigos y familiares ha transformado a Villaco en el epicentro del Concurso Nacional de Chapas, atrayendo a más de 500 participantes. Este evento busca alejar a la gente de las pantallas y revivir la diversión de antaño. Tanto veteranos como novatos han disfrutado del juego, creando nuevos recuerdos y uniendo generaciones en este inusual circuito de carreras.

Gabriel y Argimiro, dos niños de Villaco, un pueblo de la España vaciada de solo 70 habitantes, han recuperado un mítico juego de la infancia de muchos: las chapas. "Estábamos una vez jugando en Valladolid y se nos ocurrió esta idea", cuentan los niños.

Y es que lo que empezó como una simple idea entre amigos y padres ha terminado poniendo patas arriba a Villaco, donde se han inscrito más de 500 personas al Concurso Nacional de Chapas, con el objetivo de que se deje a un lado el teléfono y se vuelva a jugar y disfrutar como cuando éramos niños. "Hay mucho ambiente y la verdad es que incluso desde la propia organización estamos muy sorprendidos", expresa una de las organizadoras del concurso.

Así, algunos han vuelto a jugar este sábado a este mítico juego después de décadas, mientras que otros han descubierto qué es eso de las chapas. Y mientras unos recordaban cómo jugaban de niños, otros han empezado a escribir sus propios recuerdos.

Lo que empezó con dos niños y unas cuantas chapas ha terminado convirtiendo a este pequeño pueblo de Valladolid en un auténtico circuito de carreras que tardarán mucho tiempo en olvidar, y que ha conseguido reunir a varias generaciones.

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